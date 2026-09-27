Son Mühür- Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan milyarlık borsa işlemi iddiaları dünya basınında.

Uluslararası ekonomi haber kuruluşu Bloomberg, iddialara ilişkin görüşünü almak için Kaya'yı telefonla aradığını ve kendisine mesajlar gönderdiğini ancak yanıt alamadığını yazdı.

Haberde, Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen işlemlere de geniş yer verildi.

Bloomberg'in soruları yanıtsız kaldı

Türkiye'deki fon krizini ve siyasi gelişmeleri gündemine taşıyan Bloomberg, 27 Eylül tarihli haberinde eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili dikkat çekici bir ayrıntıya yer verdi.

Haber kuruluşu, Kaya hakkındaki iddialara ilişkin kendisinden açıklama almak amacıyla telefon görüşmeleri yapmaya çalıştığını ve mesajlar gönderdiğini bildirdi. Ancak Bloomberg'in aktardığına göre eski bakandan herhangi bir yanıt alınamadı.

Milyarlık borsa işlemleri uluslararası basında

Bloomberg'in haberinde, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin eski bakan ve eşi hakkında gündeme getirdiği iddialar da yer aldı.

Emre, Kaya'nın nisan ayında Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 63,4 milyon lira yatırdığını ve eylül ayında bu hisseleri yaklaşık 1 milyar 344 milyon liraya sattığını öne sürdü.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ise aynı şirkete yaklaşık 99,7 milyon lira yatırdığı ve sonrasında yaklaşık 826 milyon lira çektiği iddia edildi. Bloomberg, söz konusu iddiaların bağımsız olarak doğrulanmadığını belirtti.

Kaya görevlerinden affını istedi

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan partide yürüttüğü görevlerden affını istediğini açıkladı

Kaya, hakkındaki iddiaların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılmasını istediğini belirterek bulunduğu makamın inceleme sürecinde tartışma konusu olmaması için bu kararı aldığını ifade etti.

SPK'dan 11 kişi hakkında suç duyurusu

Bloomberg, haberinde Özata Denizcilik hisselerine ilişkin SPK incelemesine de değindi. SPK, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu kişiler ile Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi hakkında iki yıllık işlem yasağı kararı verildi.

Bloomberg, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin suç duyurusunda bulunulan 11 kişi arasında yer almadığını özellikle belirtti.

Fon kriziyle bağlantılı gelişmeler uluslararası basında yer bulurken Bloomberg'in eski bakana ulaşma girişimlerinden sonuç alamadığını açıklaması da haberin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.