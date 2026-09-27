Son Mühür- 'Ölü Deniz' gösterisi sosyal medyada milyonlarca kez izlenen komedyen Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanına hakaretle, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden seslendi.

Mesajında, ''Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar,

Yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da duruşmam var.

88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?

İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş'' ifadelerine yer veren Göktaş,

Cezaevinden son haberler...



''Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe’de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı'' bilgisini paylaştı.

Deniz Göktaş'ın, ''2 özel jeti var'' diye ima ettiği kişinin Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen olduğu iddiaları gündeme geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisine 'okumuş cahil' diyen Emre Tezmen'e seslenerek, ''Emre, hangi hapisanedesin?'' sorusu sosyal medya gündem olmuştu.

Herkes ona uygun davranma derdinde...



Cezaevine 2 özel jeti olan birinin gelmesinin ardından yaşananlara değinen Deniz Göktaş,

''Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette “zengin derdi” sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.

“Müziksiz yaşayamam” tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama “müziksiz 88 gün yaşayamam” tipi bir insanmışım meğer hatırlatmasında bulunan Göktaş,

favori şarkı ve şarkıcılarının,

Eypio ve Sibel Can – Kıyamam

Mabel Matiz – Umrumdışı

olduğu duyurdu.