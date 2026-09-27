Son Mühür- Çalışma hayatına istenen tarihte başladınız ancak gerekli olan primleriniz yatırılmadığı için EYT şansını kaçırdığınızı düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, gerekli şartları sağlayanlar için umut ışığı doğuran yargı kararı olduğuna dikkat çekti.

Dava açılması gerekir uyarısı...



''08 Eylül 1999’dan önce fiilen çalışmaya başladığı halde primi bildirilmeyen kişiler, gerekli şartların ve delillerin bulunması halinde dava yoluyla sigorta başlangıç tarihini tespit ettirebilir ve EYT kapsamında emeklilik hakkı elde edebilir'' hatırlatmasında bulunan Özgür Erdursun,

''Nitekim bu yönde açılan davalarda olumlu kararlar verilebiliyor.

Balıkesir 1. İş Mahkemesi de Haziran 2026’da bu yönde bir karar verdi.

Mahkeme, fiili çalışmanın ispatlanması üzerine sigortalının başlangıç tarihini 01 Mart 1999 olarak tespit etti ve SGK’nın aksi yöndeki işlemini kaldırdı.

Bunun sonucunda sigortalının EYT kapsamında yaşlılık aylığına hak kazandığına ve hak ettiği aylıkların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi'' bilgisini paylaştı.



Peki, hangi şartlar isteniyor?



Özgür Erdursun,

''08 Eylül 1999’dan önce işe giriş bildirgeniz varsa,

Sigorta sicil numaranız bulunuyorsa,

Ancak adınıza prim günü/prime esas kazanç bildirilmemişse,

Eski dört aylık bordrolarda adınız bulunmuyorsa,

Ya da gerçekte normal çalışan olduğunuz halde kayıtlarda çırak/stajyer gösterildiyseniz,

dosyanız dava yoluyla sonuç alınabilecek dosyalardan biri olabilir.

Fiili çalışma; SGK kayıtları, işyeri belgeleri ve aynı dönemde çalışan tanıklarla ispatlanabiliyorsa sigorta başlangıç tarihinin yargı yoluyla tespiti mümkün olabilir'' mesajı verdi.

''Her dosyanın şartları ve delil durumu farklıdır. Ayrıca örnek verdiğimiz karar ilk derece mahkemesi kararıdır'' hatırlatmasında b ulunan Erdursun,

''Bu nedenle benzer durumda olanların, “EYT’li olamazsınız” denilerek dosyalarını kapatmadan önce hukuki durumlarını inceletmelerinde fayda var'' uyarısında bulundu.

