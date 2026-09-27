Son Mühür- CHP milletvekiller, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanını Abant'ta bir araya getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun merakla b eklenen İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için kararını verdiği öğrenildi.

Abant'ta CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, YDK Başkanı Mahir Polat ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever'le sabah yürüyüşüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş sonrası basın mensuplarıyla sohbet toplantısında, Gürsel Tekin'den boşalan koltuğunun yeni sahibinin CHP Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu bilgisini paylaştığı öğrenildi.

CHP'deki parti içi iktidar mücadelesinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik muhalefeti ve Kılıçdaroğlu'na olan desteğiyle gündeme gelen Tolgahan Erdoğan ,

''Hayırlı uğurlu olsun Sevgili Mehmet Ali Yüksel Başkanıma yeni görevinde başarılar diliyor. Sayın Gürsel Tekin ağabeyime de 13 aydır vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum'' mesajıyla Tekin yerine Yüksel'in atandığını duyurdu.

27 yıllık arkadaşım...



Mehmet Ali Yükselin vukatı da olan Mikayil Dilbaz,

''Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği basın sohbetinde Sayın Mehmet Ali Yüksel’in İstanbul İl Başkanlığı görevine atandığını kamuoyuyla paylaştı.

27 yıllık arkadaşım, 24 yıllık müvekkilim Mehmet Ali Yüksel’in üstlendiği bu önemli görevi başarıyla yerine getireceğinden en ufak bir şüphem yoktur.

Kendisini gönülden tebrik ediyor; bu yeni görevin kendisine, İstanbul teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu vesileyle, bugüne kadar İstanbul İl Başkanlığımızda ve İl Yönetimimizde görev alarak partimize emek veren tüm yol arkadaşlarımıza da teşekkür borcumuz olduğunu özellikle ifade etmek isterim.

Siyasette görevler ve makamlar değişebilir; ancak verilen emek, gösterilen fedakârlık ve partiye yapılan hizmet her zaman hatırlanmalıdır.

Sayın Mehmet Ali Yüksel’e yeni görevinde başarılar diliyor, İstanbul il örgütümüz ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum'' bilgi notunu paylaştı.

İsmail Saymaz önce yazdı, sonra sildi...



Gürsel Tekin'e destek verenlerden gelen eleştirilere göndermede bulunan Dilbaz,

''Ben yalnızca bana ulaşan ve basına da yansıyan bir bilgiyi paylaştım. İsmail Saymaz da sabah aynı konuya ilişkin bir paylaşım yaptı; daha sonra gazetecilerin haberi saat 14.00’ten sonra yayımlama konusunda anlaştıklarını öğrenince paylaşımını kaldırdı. Ben de bu konuyu kendisiyle telefonda konuştum.

Alt tarafı bir İstanbul İl Başkanlığı meselesi. Nedir bu hırs, nedir bu öfke? İnsanlara ahlak, namus, sadakat dersi vermeye kalkıyorsunuz'' sözleriyle sitem etti.

Sözlü teyit edildi iddiası...



CHP İstanbul İl Başkanlığı için Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel'in henüz resmi atama yazısının yazılmadığı sadece sözlü teyitte bulunulduğu belirtiliyor.

