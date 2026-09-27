Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamasında AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Emir: Kimse gereğini yaptık masalı okumasın

Yayınladığı açıklamasında AK Parti iktidarını eleştiren ve sıkıştıklarında piyon feda ettiklerini aktaran YENİ Partili Murat Emir, mızrak çuvala sığmıyor diyerek, "Ne güzel tezgâh. Beraber karar al, beraber yürü; mızrak çuvala sığmayınca bir kişiyi hatalı ilan edip kenara çekil. Sıkıştıklarında bir piyon feda edip bütün tahtayı kurtarma oyununu çok iyi bilirler. Ama bu kez perde öyle kolay kapanmayacak. Kimse 500 bin insanımızın gözünün içine baka baka 'Eski bakan yanlış yaptı, gereğini yaptık' masalı okumasın" şeklinde konuştu.

"Bu defa olmayacak"

Son olarak, iktidara seslenen ve maşayı tutan ellerin hesap vereceğini belirten YENİ Partili Emir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız. 'Kelle verdik' şovuyla asıl başları kurtarma devri bitti. Maşayı tutan eller de hesap verecek. Bu defa olmayacak"