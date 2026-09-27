Son Mühür- SPK'nın açıkladığı rakamlara göre 455 bin 758 kişinin işem yaptığı tasfiye edilecek 131 fonla ilgi soruşturmada en dikkat çekici iddia Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yaklaşık 2 milyar liralık haksız kazanç elde ettiğini öne sürmüştü.

Kaya'dan görevimden affımı istiyorum mesajı...



İddiaların kamuoyunda büyük se getirmesi ve AK Parti'ye yakın kalemlerin de Kaya'yı harekete geçmeye çağırmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya milletvekilliği hariç tüm göevlerinden isitfa ettiğini duyurmuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizine adı karışan 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin malvarlıkları dondurulduğunu duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sonuna kadar gidilecek mesajı verdiği süreçte AK Parti eski milletvekillerinden Metin Külünk'ten dikkat çelen bir çağrı geldi.

SPK, Borsa ve Takasbank yönetimlerine çağrı...



''Tartışmanın odağındaki Borsa, Takasbank ve SPK gibi kurumlarda hâlen görev yapan, Ankara’da üst düzey sorumluluk taşıyan bütün isimler görevlerinden istifa etsin ve Sayın Cumhurbaşkanımızı rahatlatsın'' çağrısında bulunan Metin Külünk,

''Haksız kazançlar elde edenler her kimseniz Hazine’ye iade edin.

Fonlar üzerinden organize biçimde sıra dışı kazanç elde eden ve bunu bir zincir hâlinde gerçekleştiren, kamuoyunca bilinen ya da bilinmeyen bütün isimler; kazandığınız paraları lütfen Hazine’ye iade edin. Milletten özür dileyin ve adalete hesap verin'' mesajı verdi.