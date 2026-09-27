Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yayınladığı açıklamasında ismi fon skandalına karışan Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirerek, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Tek bir istifayla örtebileceğini sananlar büyük bir yanılgı içinde"

Söz konusu gelişmelerin birkaç isimle sınırlı tutulamayacağını aktaran DEVA Partili İdris Şahin, "Tek bir istifayla örtebileceğini sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Geçtiğimiz Salı günü bu dosyanın omurgasının nerelere dayandığını söyledik.

Aradan geçen kısa süre içinde Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası geldi. Şimdi dönüp o gün söylediklerimize bir kez daha bakın. Çünkü bugün önümüzde duran bu gelişme, dosyanın birkaç isimle sınırlı tutulamayacağını daha da görünür hâle getirdi" dedi.

"Birkaç isim feda edilerek gerideki devasa çark gizlenmez"

Son olarak, güneş balçıkla sıvanmaz diyen ve konunun üstüne gidilmesi gerektiğini kaydeden DEVA Partili Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Birkaç isim feda edilerek gerideki devasa çark gizlenemez. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Siz gerçeğin üstünü örtmeye çalıştıkça o, her delikten daha gür bir sesle kendini gösteriyor.

Vatandaş markette, vergi dairesinde, fatura öderken kuruşun hesabını vermek zorunda bırakılırken milyarlık vurgun iddialarının geçiştirme açıklamalarıyla kapatılmasına rıza gösterilmeyecektir. Ortada ciddi bir kazanç ve işlem ağı vardır ve bu iddiaların tamamı eksiksiz bir yargı denetiminden geçmek zorundadır.

Hiç kimsenin makamı, unvanı ya da iktidara yakınlığı bu hukuksuzluklara kalkan olamaz. Para akışı nereye uzanıyorsa, bu düzenin sofrasında kimler kaşık sallamışsa, kimler bu usulsüzlüğe göz yummuşsa soruşturma oraya kadar gitmek zorundadır"