Son Mühür / Yağmur Daştan - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye sermaye piyasalarında fon krizi ve yaşanan yatırımcı mağduriyetleriyle ilgili dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Özlale, 6 Kasım 2025’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı “Hisse senetleri ve yatırım fonlarında piyasa dolandırıcılığı” başlıklı konuşmasını hatırlatarak, o dönemde yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Özlale, ayrıca konuyla ilgili kanun teklifi vereceklerini de duyurdu.

“O dönemde önlem alınsaydı…”

Özlale, “O dönemde Tera Yatırım, İzmir’de küçük bir madencilik şirketinin hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapmış, çok sayıda vatandaş mağdur edilmişti. Tera yöneticilerine verilen ceza ise şirketin yarım günlük kazancına dahi karşılık gelmiyordu. Eğer o dönemde gerekli önlemler alınsaydı, bugün toplumun geniş kesimlerine sirayet eden bu piyasa dolandırıcılığının yol açtığı mağduriyetlerin önüne geçilebilirdi. Her şey herkesin gözü önünde oldu. Biz uyardık, onlar duymazdan geldi” dedi.

“Mal varlıklarına el konulmadan…”

“Umarım bunun bütün sorumluları ortaya çıkar ve bunun maliyeti vergi mükelleflerine, vatandaşa ödetilmez” mesajıyla açıklamalarda bulunan Özlale, “Burada dahli bulunanlar, sorumluluğu olanların mal varlıklarına el konulmadan, onların mal varlıklarıyla, haksız kazançlarıyla bu mağduriyetler giderilmeden atılacak hiçbir adım yeterli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni kanun teklifi geliyor

YENİ Parti Grubu olarak bununla ilgili kanun teklifi vereceklerini de belirten Özlale, “Bununla ilgili bir kanun teklifi vermeye hazırlanıyoruz. Fon piyasasındaki, finansal piyasalardaki olası durumla ilgili bunların nasıl denetlenip düzenleneceği, bundan sonraki süreçte bu tasfiyenin nasıl yapılacağıyla ilgili bir kanun teklifi vereceğiz” diye konuştu.