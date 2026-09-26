Son Mühür / Yağmur Daştan - AK Parti Ekonomi Politikalarından Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İzmir’de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programının öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İzmir teşkilatının 30 ilçede sahada olacağını vurgulayan Zeybekci, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura’yı anarak taziye dileklerini iletti. Konuşmasında terörün Türkiye ekonomisine getirdiği ağır yükü verilerle paylaşan Zeybekci, terörle mücadelenin maliyetinin 3,3 trilyon doları bulduğunu belirterek bu rakamın 6 Şubat depremlerinin yarattığı ekonomik yıkımın 36 katına denk geldiğini ifade etti. "Terörsüz Türkiye" sürecinin kararlılıkla tamamlanması gerektiğinin altını çizen Zeybekci; otoyol ve köprü özelleştirmelerine yönelik eleştirilere de yanıt vererek yapılan işlemin bir mülk satışı değil, yalnızca gelir özelleştirmesi olduğunu kaydetti.

“Alnı açık yürüyebilecek bir parti AK Parti”

İzmir’in 30 ilçesinde teşkilatın sahada olacağını belirterek açıklamalarına başlayan Zeybekci, “Dostlarımızla el ele gönül gönüle olacağız. Birlikte çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Biz sokaklarda olmayı vatandaşımızla beraber olmayı çok seviyoruz. Çünkü şunu hissediyoruz ve görüyoruz vatandaşımızla da karşılığını görüyoruz. Bugün ülkemizin son yirmi beş yılına baktığımız zaman ve Türkiye'nin de geçmişiyle beraber kıyasladığımız zaman bu ülkenin 81 ilinde, her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında, her apartmanında, her sanayi sitesinde aklınıza gelebilen her yerde başı dik, alnı açık yürüyebilecek olan bir parti varsa o da AK Parti” dedi.

Özfatura’yı andı: Tavsiyeler aldığım birisiydi

“Çünkü biz hizmet ettik, söz verdik, sözümüzü tuttuk” sözleriyle devam eden Zeybekci, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Özfatura’yı da andı. Zeybekci, “Hizmetle ilgili de standart yaptık. İl başkanımız birazdan anlatmaya çalışacaktır İzmir'de ama belki mütevazı da gösterdik. Çoğunda genel siyaset olarak, merkez hükümet olarak İzmir'de yapılanları pek anlatmak da lazım. Ama ben burada sözlerimin başında unutmadan bu Türk Yapıları gerçekten çok değerli bir siyasetçi. Ağabey olarak hitap ettiğimiz önceki dönem belediye başkanımız Burhan Özfatura, biz kendisiyle hakikaten geçmişte gerek adaylığım zamanında, gerek adaylığım olmadığı zamanda çok sohbet ettiğimiz, ona çok güzel tavsiyelerini aldığımız birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim inşallah onu sevdikleriyle ve İzmirli dostlarıyla cennetinde kavuştursun” mesajı verdi.

“Tarih inisiyatif alanları yazacak”

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nın isim babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Zeybekci, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sürecinde artık bu asır Türk asrı olacak, Türkiye yüzyılı olacak. Çok önemli zaman dilimlerinden geçiyoruz. Hem dünya geçiyor hem de biz geçiyoruz. Yani Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının cereyan ettiği bugünlerde yine ülkemiz ve dünyada aynı süreçten geçiyor ama ülkemiz başka bir süreçten geçiyor. Kırk yılı aşkın bu süreden beri Türkiye'nin kanını emen, Türkiye'nin ayaklarına pranga olan, Türkiye'de kardeşçe kucaklanması, kucaklaşması gereken kalplerin önüne bilerek tuzaklar kuran bir sürecin elhamdülillah sonuna yaklaşıyoruz. Bu süreçte terörsüz Türkiye sürecinde bu sürecin gerçekleşmesi için hakikaten bedenlerini, ruhlarını bu sürecin gerçekleşmesi için riske atan, taşın altına koyan başta tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ben Allah razı olsun diyorum. Tarihin bunu çok önemli bir şekilde yazacak. Tarih bu dönemde inisiyatif alanları, sorumluluk alanları, risk alanları ve bunun altına kendiliği koyanları, kendini feda etmeyi göze alanları tarih büyük harflerle, büyük isimlerle yazıyor” ifadelerini kullandı.

“36 defa 6 Şubat depremini yaşıyor…”

Terörün Türkiye ekonomisine doğrudan maliyetinin 3.3 trilyon dolar olduğunu ifade eden Zeybekci, şunları söyledi: “Bunun içinde şu yoktur: Eğer biz Türkiye olarak bu parayı terör maliyet olarak harcamasaydık, kaybetmeseydik biz bunları terörün ilk başladığı günden itibaren Türkiye'de eğitime, ulaştırmaya, organize sanayi bölgelerine, sanayi teşviklerine, istihdam desteklerine ne bileyim daha gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızın konut edinmesini sağlamış olsaydık ve bunların ekonomiye ne kadar katkısı olacağını hesaplamadık. 6 Şubat depremlerinin Türkiye'ye maliyetini çok sert hissettik. Hakikaten gerek ekonomide gerek maliyete gerek borçlanma maliyetlerimizde her şeyde yaklaşık olarak 120 milyar dolar civarında. Ve Türkiye bu süreçte 36 defa 6 Şubat depremini yaşıyor. Avrupa'nın dörtte üçünden daha büyük bir bölgeyi Türkiye yaklaşık iki yılda ayağa kaldırdı. Hemen hemen her şeyi hissettik, mali olarak, maddi olarak, finansman olarak, faizler olarak. Demin Türkiye'nin bütçesine cari açık olarak, bütçe açığı olarak bunların hepsini düşünsenize 36 defa 6 Şubat depremini yaşıyorsun. 700 tane İstanbul Havalimanı'nı İzmir İstanbul otoyolundan yaklaşık bin tane yapar. Osman Gazi Köprüsü'nden iki bin tane yapar. İnsan kayıplarının karşılığı zaten yok. Onu maddi bir değer koyamazsınız. Onun terazinin diğer kefesine bunların hiçbirini koyamazsınız.”

Terörsüz Türkiye mesajı: Bu süreç tamamlanmalı

“Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ilk başlangıç olan Terörsüz Türkiye sürecinin gelinen noktasını son derece önemli, son derece hassas da bulunduğumuzun da altını çizmek istiyorum” sözleriyle devam eden Zeybekci, “Rabbim Cumhurbaşkanımıza kolaylıklar, onun yolunu açık etsin diyorum. Cumhur İttifakımızın yolunu açık etsin. Bu süreç tamamlanmalı…” dedi.

“Coğrafya yeniden inşa ediliyor”

Hem dünyada hem de Türkiye’de kartların yeniden dağıtıldığının da vurgusunu yapan Zeybekci, “Yeniden inşa ediliyor coğrafya. Çok yakın bir zamanda belki coğrafyamızda birçok sınırın yeniden çizildiğini de göreceğiz. Bu sancıların sonucunda coğrafyada birçok şeyin değiştiğini belki göreceğiz. Ekonomiyle ilgili tabii ki tüm dünyada büyük çalkantılar var. Kamu borçları anlamına baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin üçte biri seviyesinde. Avrupa Birliği ortalamasının milli gelire oranıyla yani kamu borçlarının milli gelire oranlarına baktığımız zaman Türkiye onların üçte biri oranında, rakam olarak değil oran olarak görüyor” diye konuştu.

“Köprüleri satacağız zannediyorlar”

Son dönemlerde ülke gündeminde tartışmalara neden olan ‘Otoyolların Özelleştirilmesi’ sürecine dair de sorularını yanıtlayan Zeybekci, konuyla ilgili YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı eleştirilere hakkında da şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir mülkünü satmadı bugüne kadar. O gün Özal'ın gelirini özelleştirdiği köprüyü iki defa daha geliri özelleştirme ile ilgili satıldı, özelleştirildi. Mülkiyeti satamazsın ki köprü satılır mı? İstanbul Boğaziçi köprüsünü satan Sülün Osman vardı. Bunlar herhalde Sülün Osman'la fazla takılmışlar. Köprüleri öyle satılacağını zannediyorlar. Veyahut da akılları da o kadar. Köprüler, otoyollar, eğer böyle bir gelir özelleştirilmesine giderse Devlet hazine 30 yıllık böyle bir gelir özelleştirmesine giderse 30 yıllık gelirini peşin almış olur. Ve yine o fiyatları devlet belirlemeye devam ediyor. Yani otoyollara geçiş hangi düzenle belirlenemiyorsa bugün fiyatlar hangi ölçülerle hangi çarpanla artıyorsa aynı şekilde artmaya devam edecek. Ve bunlar zaten ihale şartnamesinde orda oluşur. İkincisi bu yollarla ilgili. Çevre yolları asla özelleştirilmiyor çünkü. Yani bu kapsamda değil ama devlet çevre yollarının bakımını da otoyola bağlı olduğu yerin ihalesini de alana ver…”