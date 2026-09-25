Dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik derecelendirmelerinden "UI GreenMetric 2026" sonuçları açıklandı. Türk üniversiteleri Avrupa'yı geride bırakırken, İzmir’in köklü akademileri elde ettikleri derecelerle küresel yeşil ligin zirvesine adını yazdırdı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye; ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000’e giren üniversite sayısıyla Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sıraya yerleşti.

İzmir kampüsleri yeşil ligde zirveyi zorluyor

Küresel çevre performanslarının ölçüldüğü dev listede İzmir üniversiteleri adından söz ettirdi. Ege Üniversitesi, dünya genelinde 74’üncü sıraya yerleşerek dünyanın en yeşil ilk 100 kampüsü arasına girdi. İzmir’in başarısı bununla sınırlı kalmadı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 117’nci sıradan listeye girerken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ise 134’üncü olarak ilk 200 bandındaki yerini perçinledi.

Kentin üç akademik devi; sıfır atık, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarında gösterdikleri performansla Türkiye'nin Avrupa zirvesine çıkmasında doğrudan rol oynadı.

Avrupa'da lider, dünyada ikinci

110 ülkeden toplam 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun elendiği listede Türkiye, 150 üniversiteyle temsil edildi. Türkiye, sıralamaya giren toplam kurum sayısında Avrupa’da liderliği alırken, dünya genelinde Endonezya'nın ardından ikinci sıraya oturdu.

Dünyanın en yeşil ilk 50 kampüsü arasına Türkiye’den iki üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) dünya 28’incisi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ise 45’inci oldu. İlk 100 kulübünde bu devleri 63’üncü sıradaki Erciyes Üniversitesi, 74’üncü sıradaki Ege Üniversitesi ve 86’ncı sıradaki Özyeğin Üniversitesi izledi.

İlk 200’de ise tam anlamıyla Türkiye rüzgarı esti. 21 Türk üniversitesi bu banda adını yazdırdı. Liste şöyle şekillendi:

Başkent Üniversitesi (102), ODTÜ (105), Sakarya Üniversitesi (114), İYTE (117), Dokuz Eylül Üniversitesi (134), Düzce Üniversitesi (138), Mersin Üniversitesi (139), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (141), Sabancı Üniversitesi (144), Atatürk Üniversitesi (157), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (161), Bartın Üniversitesi (169), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (173), Trakya Üniversitesi (176), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (178) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (190).

İlk 500’e 53, ilk 1000’e ise 99 Türk üniversitesi girdi. Türkiye, her iki kategoride de Avrupa birincisi ve dünya ikincisi unvanını korudu.

Yavru Vatan'dan Dev Adım ve COP31 Hedefi

GreenMetric değerlendirmesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de gücünü gösterdi. KKTC’den Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi dünya 55’incisi olarak ilk 100’e adını yazdırırken, Yakın Doğu Üniversitesi ise 836’ncı sırada yer buldu.

Sonuçları değerlendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeşil dönüşümün münferit bir çaba olmaktan çıkıp tüm yükseköğretime yayıldığını belirtti. Özvar, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tüm üniversitelerimizin bilimsel birikimini COP31 sürecine dahil ettik. 208 üniversitemizin tamamı bu küresel iklim eyleminde aktif rol oynayacak. Enerji verimliliğinden su ve atık yönetimine kadar çevre dostu kampüs çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz."

