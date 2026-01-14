Son Mühür - ABD Darphanesi, gümüş fiyatlarındaki ani dalgalanmalar nedeniyle numismatik ürünlerin doğru şekilde fiyatlandırılamadığını açıkladı. Bu sebeple, gümüş içerikli koleksiyon ürünlerinin fiyatlar güncellenene kadar geçici olarak satıştan kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, metal maliyetlerindeki artış nedeniyle tüm numismatik ürünlerin fiyatlarının gözden geçirildiği, özellikle gümüş fiyatlarındaki hızlı değişimlerin bu kararı etkilediği belirtildi. Fiyatlar güncellenene kadar bazı ürünlerin ABD Darphanesi satış kanallarında yer almayacağı kaydedildi.

Uzmanlar ne diyor?

Piyasa uzmanları, ABD Darphanesi’nin spekülatif işlem yapmadığını ve doğrudan fiziki gümüş tedarik ettiğini hatırlatarak, satışların durdurulmasının fiziki gümüş talebinin arttığı ve arz üzerinde baskı oluştuğuna işaret ettiğini belirtiyor. Uzmanlar, benzer adımların geçmişte gümüş piyasasında arz sıkışmasının ilk göstergeleri olduğunu vurguluyor. Fiyat güncellemeleri tamamlandığında müşterilere yeniden bilgi verileceği ifade edilirken, en güncel ürün fiyatları ve stok durumu ABD Darphanesi’nin ürün takvimi üzerinden takip edilebilecek.

Piyasada gümüş nasıl seyrediyor?

Gümüş ons fiyatı 91,184 dolarla tüm zamanların rekor seviyesine ulaşırken, 100 dolarlık sınırın yakın zamanda aşılabileceğine dair endişeler de gündemde. Yurt içinde ise gram gümüş 126,49 TL ile tarihi zirvesini gördü.