Son Mühür- İran'la ekonomik işbirliği yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceği tehdidinde bulunan ardından göstericilere ''devam edin, kurumları ele geçirin, yardım yolda'' mesajıyla seslenen Trump'ın İran'a yönelik baskısı devam ederken Çin'in atacağı adım merak ediliyordu.

Yaptırımlar altında uzun süredir zorlanan İran'ın petrolünde en büyük alıcı konumunda olan Çin'in İran'dan gelen yardım mesajlarına karşı sessiz kalması dikkat çekiyor.



Ortadoğu merkezli Faytung Network'ün haberine göre,

''İranlı yetkililer Çin'den güvenlik ve ekonomik yardım isterken, Çin medyası İran'ın taleplerini "tamamen fantezi" olarak nitelendiriyor ve geçen yıl imzalanan ekonomik anlaşmanın uygulanmasını geciktiriyor. Çin, bankalarını ve ana şirketlerini ABD ve Avrupa'dan gelecek yaptırımlara açma konusunda endişeli.''



Çin süreci izlemekle yetinir...



Çin ve İran uzmanı Nurettin Akçay, Çin'in İran'ı gözden çıkarma işaretlerini uzun zamandır vermeye devam ettiğine işaret etti.

İran'ın yardım taleplerine kulaklarını tıkamasını, ''Şu noktada Çin’den tam beklenen hareket.'' sözleriyle değerlendiren Nurettin Akçay,

''Çin’in İran’daki gelişmeler karşısında aktif bir müdahalede bulunmaktan ziyade süreci yakından izlemek dışında gerçekçi bir seçeneği bulunmuyor.

Ayrıca, Çin’den somut bir destek beklenmesi, İran kamuoyunun ve bazı çevrelerin Çin’in dış politika reflekslerini ve risk algısını yeterince doğru okuyamadığını da gösteriyor.

Zaten uzun zamandır Çin İran’ı gözden çıkaracağının işaretlerini veriyordu. Belli ki İran’ın geri dönülemez bir noktaya gittiğini yavaş yavaş onlar da anlıyordu'' mesajı verdi.

Çin ve İran arasında 2041 yılına kadar sürecek 25 yıllık kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı.