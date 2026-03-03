Meteoroloji'nin açıklamasına göre Doğu Karadeniz'de 4 Mart Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkili yağışlar başlayacak. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Gümüşhane'nin Kürtün ve Torul ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde yağış görülecek.

Rize'de hangi riskler bekleniyor?

Meteoroloji, yağışlara bağlı olarak bölgede ciddi olumsuzluklar yaşanabileceğini bildirdi. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını riski, tipi, çığ tehlikesi ile iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Özellikle Rize'nin yüksek rakımlı ilçeleri olan Çamlıhemşin, İkizdere ve Hemşin gibi bölgelerde kar kalınlığının hızla artması bekleniyor. Yayla yollarında ulaşımın aksayabileceği ve öğrenci servislerinin güzergahlarında sorunlar yaşanabileceği öngörülüyor.

4 Mart Rize'de okullar tatil mi?

Rize Valiliği'nden 4 Mart 2026 Çarşamba günü için henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Bu nedenle Rize merkez ve tüm ilçelerde okullar şimdilik normal şekilde devam edecek.

Ancak gece saatlerinde etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışının ardından valilikten son dakika bir tatil kararı gelebilir. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşım koşullarının kötüleşmesi durumunda ilçe bazında ayrı kararlar alınması da ihtimaller arasında. Velilerin Rize Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi hesaplarını yakından takip etmesi öneriliyor.

Doğu Karadeniz genelinde kar tatili durumu

Meteoroloji'nin uyarısı sadece Rize'yi değil, Giresun, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane gibi komşu illeri de kapsıyor. Bu illerde de benzer şekilde valilik açıklamalarına göre tatil kararları şekillenecek. Bazı çevre il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirilirken, Rize için henüz böyle bir karar alınmadı. Yağışların Perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.