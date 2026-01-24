Son Mühür- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’ye ilişkin kredi notu değerlendirmesini yayımlamıştı. Fitch, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde teyit ederken, kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltmişti.

Fitch’ten görünüm revizyonu

Fitch’in kararında, son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının makroekonomik istikrar üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Görünümün “pozitif”e çevrilmesi, mevcut not seviyesinin önümüzdeki dönemde yukarı yönlü revize edilebileceğine işaret eden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Şimşek’ten “Üç olumlu gelişme” vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch’in kararına ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamasını “Üç olumlu gelişme” başlığıyla yapan Şimşek, kredi notu görünümündeki artışın, ilerleyen süreçte not artışı ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

KKM düzenlemeleri sona erdi

Şimşek, açıklamasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına da değindi. Döviz ve altın cinsinden tüm vadelerin sona ermesiyle birlikte, KKM’ye ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığını hatırlattı. Bu adımın, kamu maliyesi açısından önemli bir koşullu yükümlülüğün ortadan kalkması anlamına geldiği ifade edildi.

Zorunlu karşılıklarda artış

Bakan Şimşek, kısa vadeli yabancı sermaye girişlerini sınırlamaya yönelik olarak zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını da açıkladı. Bu düzenlemenin, finansal istikrarı desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Ekonomi programına vurgu

Açıklamasının sonunda yürütülen ekonomi programına dikkat çeken Şimşek, uygulanan politikalarla ekonomideki kırılganlıkların azaltılmasının ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.