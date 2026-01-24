Türkiye için kredi notu kararları açıklanmaya başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's ve Fitch Ratings'ten gelecek olan Türkiye kararları bekleniyordu. İki kuruluş da Türkiye için yeni yılın ilk kredi notu kararını açıkladı. İlk kararı Moody's duyurdu. Moody's Türkiye'nin kredi notunu (Ba3) ve görünümünü (durağan) değiştirmedi. Moody's Türkiye için ikinci değerlendirmesini 24 Temmuz 2026 tarihinde yapacak. Bir duyuru da Fitch Ratings'ten geldi. Fitch Ratings tarafından kredi notu "BB-" seviyesinde teyit edilirken, not görünümü ise 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltidi. Fitch Ratings Türkiye için ikinci kredi notu değerlendirmesini 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirecek.

Beklentiler ne yöndeydi?

Fitch tarafından 2025 yılının Temmuz ayında yapılan değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu, "BB-" olarak teyit edilmişti. Görünüm ise durağan olarak korunmuştu. Fitch'in yeni yılın ilk değerlendirmesinden önce beklentiler mevcut seviyeyi koruması bekleniyordu.