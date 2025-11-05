Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya’da yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında, Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Hakan Fidan’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

"Gazze'ye insani yardımların girişi yetersiz. Bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye, Gazze'de ateşkesin devamı için elinden geleni yapıyor. Türkiye, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmeli. Türkiye - AB ilişkilerini de değerlendirme imkanımız oldu."

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de, "Finlandiya en başından beri Türkiye'nin gelecekteki Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olumlu olarak yaklaştı" dedi ve şunları ekledi:

"Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz eksik olacağını, Türkiye'nin de AB'siz eksik bir ayağı olacağını düşünmekteyiz. AB Bakanlarının da bu konuda yeniden değerlendirme yapmalarını kıymetli buluyoruz. Avrupalı bakanların Türkiye'nin AB'ye üyeliği yönündeki irade beyanlarını kıymetli buluyoruz. İrade beyanı olduğu müddetçe diğer prosedürler zamanla aşılır. Bu konuda yeni bir başlangıcın olmaya başladığını görüyorum. Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. AB ve Türkiye’nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz"

Hakan Fidan'dan 'Filistin' vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımamasına ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

''Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i Devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya'nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus"

Valtonen'den 'Osmanlı' sözleri

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Rusya ile ilgili bir kitap göndermesinin sebebini açıklayarak, "Kitabını gönderme sebebim şuydu; gerçekten bir bölümünde diyor ki Rusya İmparatorluğu’nun saygı duyduğu tek imparatorluk, tek güç Osmanlı İmparatorluğuydu" ifadelerini kullandı.

Fidan gururlandı