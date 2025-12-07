Bartın’da Gölbucağı Kavşağı yakınlarında polisin dur ihtarına uymayan 74 ABN 335 plakalı araç, şehir merkezinden sahil yoluna uzanan uzun bir kovalamacaya neden oldu. Sürücü M.Ö. ve yanında bulunan M.Y., polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen kaçmaya devam etti.

Araç önce sanayi bölgesine, ardından İnkumu yoluna yöneldi. Kaçış güzergâhlarında yol kapanları kurulurken, ekipler ara sokak ve patika yolları da tutarak sürücünün güzergâhını kapatmaya çalıştı. Buna rağmen araç Gürgenpınarı istikametine devam ederek dağlık ve arazi yollarından Büyükkızılkum Köyü’ne doğru ilerledi.

Plaja giren araç kaçışı bitirdi

Kovalamaca plaja kadar uzandı. Büyükkızılkum Plajı’ndan patika yola giren araç, yolun bitmesiyle durmak zorunda kaldı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheli, onları takip eden trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Araçtan atılan paketler araştırılıyor

Polis ekipleri, kovalamaca boyunca araç camından yol kenarına küçük parçalar hâlinde paketler atıldığını tespit etti. Narkotik ekipleri, paketlerin savrulduğu alanlarda inceleme başlattı. Şüpheliler M.Ö. ve M.Y. gözaltına alınırken, araç çekiciyle Bartın Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aracın narkotik ekipleri tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.