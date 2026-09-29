Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler S Sport Plus'a bakabilir. Ulusal bir ücretsiz kanaldan yayın beklenmiyor.

Kadroda iki soru işareti var. Shane Larkin ve Marcus Bingham'ın durumu maç saatinde netleşecek.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Maç S Sport'tan canlı yayınlanacak, dijital tarafta S Sport Plus ve TV+ üzerinden de takip edilebilecek.

Başlık Bilgi Tarih 29 Eylül 2026, Salı Saat 20.45 Salon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul Organizasyon Turkish Airlines EuroLeague 2026-27, 2. hafta Yayın S Sport, S Sport Plus Rakip Bayern Münih Rekabet 19 maçta 15-4 Fenerbahçe önde

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İki takım da sezona galibiyetle girdi

Fenerbahçe Tarfin, 1. haftada evinde Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek işi 10 sayı farkla bitirdi. Bayern Münih ise deplasmanda Hapoel IBI Tel Aviv'i 86-84'le geçti, yani 2 sayıyla nefes aldı. İki ekip de 2'de 2 peşinde.

Rekabetin geçmişi Fenerbahçe'den yana. Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 maçın 15'ini sarı-lacivertliler, 4'ünü Bayern aldı. Geçen sezon her iki taraf da kendi sahasında güldü. Fenerbahçe İstanbul'da 88-73 kazandı, Bayern kendi seyircisi önünde 85-76 galip geldi. Yani sarı-lacivertlilerin evindeki farkı 15 sayı, Bayern'in kendi salonundaki farkı 9 sayı oldu.

Larkin ve Bingham'ın durumu belirsiz

Kulüp maç öncesi sağlık raporu paylaştı. Diz sakatlığı yüzünden bir süredir sahalardan uzak kalan Shane Larkin'in oynayıp oynamayacağı akşam belli olacak. Yeni transfer Marcus Bingham'ın kadroya girip girmeyeceği de maç saatine kaldı.

Bu akşamki karşılaşma iki takımın 20. EuroLeague randevusu olacak. Kasım 2014'te başlayan hikâyenin yeni bölümünde kazanan, sezonu 2 galibiyetle açan takım olacak. Fenerbahçe Tarfin, Avrupa macerasını yenilgisiz sürdürmek istiyor.