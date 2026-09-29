Mustafa Kamil Abitoğlu kimdir sorusunun yanıtı, Antalya doğumlu ve Alanya'da yetişmiş bir futbol adamı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde finans okudu, 2014-2015 sezonunun sonunda düdüğü astı.

İddiayı gazeteci Haluk Yürekli ortaya attı. Halk TV'de 29 Eylül günü öğlen yayımlanan habere göre Abitoğlu'nun yeni MHK başkanı olarak atanacağı konuşuluyor.

MHK başkanlığı iddiası doğru mu?

Şimdilik resmi bir atama yok, isim yalnızca iddia düzeyinde. TFF'den bu konuda açıklama gelmedi. Aynı iddia Manşet Alanya ve Ajans Spor gibi sitelerde de dolaşıma girdi. Yani elde kesin bir karar değil, kulis bilgisi var.

Soruşturmada Gündoğdu'nun aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Koltuğun boşalıp boşalmayacağı, yargı sürecinin seyrine bağlı.

Antalya'dan Süper Lig'e uzanan kariyer

Abitoğlu, imam hatip ortaokulunun ardından Alanya Lisesi'nde okudu. 1992'de Bitlis'te askerliğini bitirdi. Kariyerinde 2006'da Süper Lig'e çıktığı ve 264 maçta görev aldığı belirtiliyor. İstatistik kayıtları 1999-2000 sezonundan 2014-2015'e kadar uzanıyor.

Başlık Bilgi Doğum 15 Haziran 1970, Antalya Yaş 56 Eğitim Uludağ Üniversitesi, finans Son maç Çaykur Rizespor - Galatasaray (34. hafta, 1-1) Büyük maç 25 Ağustos 2014 Süper Kupa Fenerbahçe - Galatasaray

Süper Kupa maçı kariyerinin en bilinen atamalarından biri, Rizespor karşılaşması ise düdük görevinin son durağı oldu. Hangi takımı tuttuğuna dair kamuya açık bir bilgi yok. Hakemlik öncesinde amatör liglerde orta saha oynadığı biliniyor.

Masadaki yılları

Sahayı bıraktıktan sonra yönetime geçti. MHK'ya 2020'de, Serdar Tatlı'nın başkanlığı döneminde üye oldu, Gündoğdu'nun Temmuz 2024'te başlayan ikinci döneminde de aynı çatı altında kaldı.

Kaynaklar, Abitoğlu'nu içeriden tanıyan bir isim olarak tarif ediyor. Hem saha hem masa tecrübesi, adının neden kulislerde geçtiğini açıklıyor. Alanya'nın spor kamuoyunun da hemşehrisinin adının geçmesini memnuniyetle karşıladığı aktarılıyor.