Avukat Feyza Altun, 1987 doğumlu ve gençlik hayatını İstanbul Üsküdar’da geçirdi. Aile hukuku ile kadın ve çocuk hakları alanında çalışıyor, kamuoyunda bu dosyalar ve Türkiye gündemi hakkındaki yorumlarıyla tanınıyor. İlk evliliğini İlker Meriç ile yaptı, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi oldu ve sonra boşandı. 2021’de girişimci İlker Sungurlar ile evlendi. Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı, insan hakları alanında yüksek lisans yaptı.

Erken yaşam ve eğitim

Feyza Altun lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Mezuniyet sonrası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Akademik birikimini pratikte kullandı ve dava stratejilerini bu çerçevede şekillendirdi. Öğrenim sürecinde kadın ve çocuk hakları konularına yoğunlaştı ve bu alanlarda mevzuat, içtihat ve uygulamaya dayalı bir çalışma rutini geliştirdi. Eğitim geçmişi, aile hukukunun temel başlıkları olan boşanma, velayet ve nafaka gibi konularda uzmanlaşmasına zemin hazırladı.

Evlilik hayatı: Eşi kim?

Altun, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları temalı kitaplar yazdı; “Kadının Fenni” öne çıkan eserleri arasında yer alıyor. Proje ve söyleşilerde yer alarak çalışan annelerin hakları ve iş yaşamında eşitlik konularına dikkat çekiyor. İlk evliliğini İlker Meriç ile yaptı ve bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi oldu. 2021’de İlker Sungurlar ile evlendi. Aile yaşamına dair bilgilerde doğrulanmış verileri paylaşıyor ve kamuya açık beyanları esas alıyor. Yayın ve etkinlik programlarında hukuki bilgilendirme odaklı içerikler sunuyor ve geniş bir kitleye erişiyor. Böylece hem uzmanlık alanlarını görünür kılıyor hem de pratik hukuk bilgisini erişilebilir hale getiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor ve güncel yargı tartışmalarına ilişkin paylaşımları gündem oluyor. Zaman zaman ifadeleri nedeniyle soruşturmalara konu olan paylaşımlarıyla tartışmaların merkezine yerleşti. Bu süreçlerde yaptığı açıklamalar geniş kamuoyu ilgisi gördü.