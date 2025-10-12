Ankara'da, telefonla aradıkları bir vatandaşı kendilerini polis olarak tanıtarak toplamda 250 bin Amerikan Doları dolandıran iki şüpheli, Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Başkentte yankı uyandıran bu nitelikli dolandırıcılık vakası, mağdur vatandaşın parasının da geri alınmasını sağladı.

'FETÖ' yalanıyla 66 yaşındaki vatandaşı tuzakladılar

Olay, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin takibine konu oldu. Şüpheliler, 66 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak akıl almaz bir yöntemle kandırdı. Zanlılar, mağdura "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Bankadaki paralarınız devlet tarafından incelenecek ve banka çalışanlarına yönelik bir operasyon düzenlenecek," yalanını söyledi. Bu senaryo ile panik yaratan dolandırıcılar, "Paralarınızı acilen dolara çevirip, evinize gelecek olan 'devlet görevlisine' teslim edin. Paranızı koruma altına alacağız ve inceleme sonrası size iade edilecek," diyerek yaşlı adamı ikna etmeyi başardı. Mağdur vatandaş, bu kurguya inanarak toplamda 250 bin doları dolandırıcılara teslim etti.

Polisten hızlı takip: Kaçış anları kamerada

Paranın teslim edilmesinin ardından harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları yöntem kısa sürede belirlendi. Şüphelilerin, dolandırdıkları parayla birlikte kiraladıkları bir araçla şehir dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin kaçış güzergâhı üzerinde düzenlediği nefes kesen operasyonla iki zanlıyı da yakalamayı başardı. Şüphelilerin, mağdurun evine gelerek yüklü miktardaki parayı teslim alma anları ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çalınan para sahibine iade edildi

Başarılı operasyonun en sevindirici sonucu, yakalanan şüphelilerin üzerinde bulunan 250 bin doların tamamına el konulması oldu. Ele geçirilen para, işlemlerin tamamlanmasının ardından 66 yaşındaki mağdur vatandaşa eksiksiz olarak iade edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Ankara Emniyeti, vatandaşları kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı her zaman uyanık olmaları konusunda bir kez daha uyararak, hiçbir devlet görevlisinin vatandaşlardan para talep etmeyeceğinin altını çizdi. Soruşturma, şüphelilerin başka dolandırıcılık olaylarına karışıp karışmadığının belirlenmesi amacıyla derinleştirilerek devam ediyor.