Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Şehit Fatih Alpaslan Ortaokulu’nda 10 ortaokul öğrencisinin kantinden aldıkları poğaça ve açmaları tükettikten bir süre sonra fenalaştığı bildirildi. Karın ve baş ağrısı şikayetleri yaşayan öğrenciler için okul yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan öğrencilere ilk müdahale okulda yapıldı

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi okulda gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler ileri tetkik amacıyla hastaneye sevk edildi. Acil serviste yapılan muayenelerde öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kantin ürünlerinden numuneler alındı

Olayın ardından zehirlenme şüphesiyle inceleme başlatıldı. Poğaça ve açmaları okula tedarik eden pastaneden numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Hem kantin hem de tedarikçi işletme gıda güvenliği açısından denetime tabi tutuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve sonuçların velilerle paylaşılacağını aktardı.