Türk futbolunda son yıllarda Merkez Hakem Kurulu başkanlığı ile adından söz ettiren Ferhat Gündoğdu, spor kamuoyu ve gündemde tartışmalı kararlarıyla sık sık öne çıkıyor. Gündoğdu hem askeri alandaki geçmişi hem de futbol yönetimindeki eğitimli profiliyle tanınıyor. Futbol dünyasında özellikle hakem atamaları ve maç yönetimiyle ilgili aldığı kararlar, kulüpler ve spor severler tarafından yakından takip ediliyor. 2021-22 sezonunda kısa süreliğine MHK Başkanlığı yapan Gündoğdu, 2024 Temmuz’da ikinci kez bu göreve getirildi ve hakemlik sistemini değiştirmek için çaba harcadı.

Ferhat Gündoğdu kimdir?

Ferhat Gündoğdu 1969 yılında doğdu. Kara Harp Okulu’nda işletme ve yönetim eğitimi aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi’nde spor yönetimi ve Atatürk Üniversitesi’nde işletme alanında lisansüstü eğitim gördü. Emekli subay olan Gündoğdu, askeri görevleri sırasında çeşitli müdürlükler ve eğitmenlikler yaptı. Ardından futbol dünyasına adım attı ve TFF bünyesinde Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak görev aldı. Sabri Çelik’in ardından Ekim 2021’de MHK Başkanlığı’na atandıktan sonra, hakem eğitimlerinden sorumlu olarak futbol yönetiminin merkezinde yer aldı. 17 Nisan 2022’de MHK Başkanlığı görevinden kısa bir süre ayrıldı. 2024 yılında tekrar Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine geçti.

Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

Ferhat Gündoğdu 56 yaşında ve Ankara doğumludur. Eğitim ve iş geçmişi büyük ölçüde Ankara’ya dayanır. Ankara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde akademik eğitimler aldı. Askeri kariyerinin ardından spor yönetimi alanında uzmanlaşan Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu’nda hem eğitim hem de atama alanlarında aktif biçimde görev yaptı. Ayrıca futbol kulüplerinde danışmanlık ve çeşitli spor projelerinde de yer aldı. Kendi alanında yaptığı çalışmalarla, Türk spor yönetiminde örnek isimlerden biri olarak tanınıyor. Son dönemde hakem kararları ve futbolun adil yönetimiyle ilgili verdiği kararlarla spor gündeminin en yoğun tartışılan isimlerinden olmayı sürdürüyor