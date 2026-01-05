Son Mühür - Fenerbahçe’den Real Betis’e kiralanan Sofyan Amrabat’a Suudi Arabistan’dan sürpriz bir teklif geldi. Sarı-lacivertliler ilk teklifi yetersiz bulup reddederken, teklifin artmasıyla transfer süreci hızlandı.

Sezon başında yapılan kadro planlaması sonrasında satın alma opsiyonuyla Real Betis’e kiralanan Sofyan Amrabat, İspanya’da sergilediği performansla beklentilerin üzerine çıktı. Betis’in oyuncunun bonservisini almak istediği konuşulurken, yaşanan sürpriz bir gelişme transfer dengelerini değiştirdi.

18 milyon euro

Faslı orta saha için Suudi Arabistan’dan bir teklif geldi. Fenerbahçe’ye ilk olarak 15 milyon euro önerilirken, sarı-lacivertli yönetim bu bedeli yeterli bulmayarak teklifi reddetti. Bunun üzerine Suudi kulübü teklifini 18 milyon euroya çıkardı.

Yönetimden yeşil ışık

Teklifin artırılmasının ardından Fenerbahçe’nin bu rakama sıcak baktığı ve görüşmeleri yoğunlaştırdığı belirtildi. Suudi kulübünün ayrıca Amrabat’a yıllık yaklaşık 6 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlandığı ve transferi kısa sürede tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.