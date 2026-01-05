Son Mühür - Türkiye’de futbol camiasını sarsan yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma genişleyerek devam ediyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, dosyada yeni bir aşamaya geçilirken inceleme kapsamı daha da artırıldı.

Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve müsabaka temsilcilerinin ardından, soruşturmanın bir sonraki aşamasında teknik direktörler ve menajerlerin de detaylı şekilde inceleneceği öne sürülüyor. Yetkililerin, futbolun farklı paydaşlarını kapsayan kapsamlı bir inceleme yürüttüğü belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yasa dışı bahis oynadığı belirlenen bazı isimleri hafta içinde kamuoyuna açıklaması ve bu kişilerle ilgili hazırlanan dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na göndermesi bekleniyor.

950 teknik adam