Son Mühür- Fenerbahçe Spor Kulübü, Profesyonel Futbol A Takımı’nın yeni teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’nun getirildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli yönetim, genç çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yardımcı antrenör Gökhan Gönül

Kulübün resmi açıklamasında, Tedesco’nun teknik ekibinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık yapan Gökhan Gönül’ün yardımcı antrenör olarak görev alacağı belirtildi. Taraftarların büyük ilgiyle karşıladığı bu karar, camiada heyecan yarattı.

İmza töreni için geri sayım

Fenerbahçe’den yapılan duyuruda, yeni teknik ekibin imza törenine ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Kulüp, “Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

Ayrıntılar geliyor...