Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi için geçerli olan takım harcama limitlerini kamuoyu ile paylaştı. Kulüp Lisans Kurulu'nun detaylı incelemeleri ve finansal analizleri sonucunda Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki bütçe hareket alanı netleşti. Sarı-lacivertli kulüp için belirlenen rakamlar, şampiyonluk yarışındaki rekabetin ekonomik boyutunu da gözler önüne serdi.

Belirlenen limitler, kulüplerin gelir-gider dengeleri, son dönemdeki finansal tabloları ve UEFA kriterlerine uyum süreçleri dikkate alınarak hesaplandı. TFF'nin resmi duyurusuna göre Fenerbahçe, 6 milyar TL seviyesindeki harcama yetkisiyle kış transfer dönemine giriyor. Bu rakam, yönetimin Ocak ayında izleyeceği transfer politikasını ve kadro yapılanmasını doğrudan şekillendirecek en önemli veri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Harcama Limiti ve Bütçe Detayları

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun verilerine göre Fenerbahçe A.Ş. için belirlenen harcama limiti, yüzde 30'luk sapma payı dahil olmak üzere 6.222.490.850 TL olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerde bu mali sınırlar içerisinde kalmak zorunda. Mevcut kadro maliyeti ve operasyonel giderler düşüldüğünde, kulübün yeni transferler için kullanabileceği net bütçe, bu toplam rakam üzerinden hesaplanıyor.

Özellikle zirve yarışındaki en yakın rakibi Galatasaray ile oluşan yaklaşık 6.6 milyar TL'lik fark, futbol ekonomisi çevrelerinde dikkat çeken en önemli başlık oldu. Fenerbahçe'nin limitinin, rakibinin neredeyse yarısı seviyesinde kalması, finansal sürdürülebilirlik ve geçmiş dönem mali yükümlülüklerinin bütçe üzerindeki etkisini gösteriyor.

Limit Farkının Temel Nedenleri

Fenerbahçe'nin harcama limitinin 6.2 milyar TL seviyesinde kalmasının ardında, kulüplerin gelir kalemlerindeki farklılıklar yatıyor. TFF'nin hesaplama modelinde, Avrupa kupalarından elde edilen döviz bazlı gelirler belirleyici bir rol oynuyor. Geçtiğimiz dönemde Şampiyonlar Ligi katılım gelirlerinden mahrum kalınması ve Avrupa arenasında elde edilen hasılat farkları, sarı-lacivertlilerin limitine doğrudan yansıyor.

Buna ek olarak, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki borç ödeme takvimleri ve faiz yükleri, kulübün harcama yetkisini kısıtlayan diğer faktörler arasında bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, bu mali tablo ışığında, yüksek bonservis bedelli transferlerden ziyade, kiralama formülleri veya fırsat transferlerine yönelerek kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.