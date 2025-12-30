Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa’dan ses getirecek bir isimle anılıyor. Sarı-lacivertlilerin, Serie A’da AC Milan forması giyen Christopher Nkunku ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Tedesco faktörü devrede

İddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçtiğimiz hafta Verona karşısında iki gol atan ve Serie A’daki ilk gollerini kaydeden Nkunku’yu kadrosunda görmek istiyor. Tedesco’nun, RB Leipzig’i çalıştırdığı dönemde Kongo asıllı Fransız futbolcuyla birlikte görev yapmış olması, transfer söylentilerini güçlendiren önemli detaylardan biri olarak gösteriliyor.

Nkunku ayrılığa mesafeli

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre Nkunku, şu aşamada Milan’dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. 28 yaşındaki golcünün, teknik direktör Massimiliano Allegri’nin gözüne girmek ve en azından sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekipte şansını denemek istediği belirtiliyor.

Kapı tamamen kapanmış değil

Haberde, mevcut durumun transferin kesin olarak rafa kalktığı anlamına gelmediği de vurgulandı. Ancak bugünkü tabloya bakıldığında Fenerbahçe açısından sürecin olumlu ilerlemediği ifade ediliyor. Son maçında attığı iki golle moral bulan Nkunku’nun, potansiyeline güvendiği ve Milan’da kendisini kanıtlama düşüncesinde olduğu kaydediliyor.

Fenerbahçe’den yüksek bonservis iddiası

Öte yandan La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe’nin Nkunku’ya olan ilgisinin ciddi boyutta olduğunu yazdı. Haberde, sarı-lacivertlilerin Ağustos ayında Milan’ın ödediği bonservis bedeline yakın bir teklif sunduğu öne sürüldü. İtalyan kulübü, Nkunku’yu kadrosuna katmak için Chelsea’ye 37 milyon euro ödeme yapmıştı.

Transferde belirsizlik sürüyor

Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe–Nkunku hattında belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertliler forvet takviyesi için alternatifleri masada tutarken, Milan cephesindeki teknik kararların transferin seyrini belirlemesi bekleniyor.