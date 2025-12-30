Süper Lig’de devre arası transfer dönemine hareketli giren Galatasaray, orta saha rotasyonunda önemli bir ayrılığa hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Berkan Kutlu, takımdan ayrılma kararı alırken, yeni adresi büyük ölçüde netleşti.

Berkan Kutlu Konyaspor’la el sıkıştı

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Süper Lig’den ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdikten sonra Konyaspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı, transferin resmiyet kazanması için ise Berkan Kutlu’nun Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Sözleşme feshi sonrası imza bekleniyor

Transfer sürecinin önündeki tek engelin mevcut sözleşme olduğu belirtilirken, fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konyaspor’un Berkan Kutlu’yu resmen kadrosuna katması bekleniyor. Yeşil-beyazlı kulübün, orta sahadaki alternatiflerini artırmak için bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği kaydediliyor.

Bu sezon sınırlı süre aldı

Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi karşılaşmada görev aldı. Sahada toplam 62 dakika kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 asistlik katkı sağladı. Düzenli forma şansı bulamayan oyuncunun, kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımda devam etmek istediği biliniyor.

Galatasaray kariyerinde yeni sayfa

Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan bir sezon geçiren Berkan Kutlu’nun, Konyaspor’da daha istikrarlı bir rol üstlenmesi bekleniyor. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte, Galatasaray cephesinde orta saha planlamasının da yeniden şekillenmesi öngörülüyor.