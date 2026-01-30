Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki zorlu mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Lig aşamasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, averajla 19. sırayı garantiledi. Bu sonuç, Kanarya'nın play-off turunda mücadele edeceği anlamına geliyor. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri

Sarı-lacivertli temsilcimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, bu turda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest veya Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Kura çekimi sonucunda rakip netleşecek ve heyecan dolu bir eleme turu başlayacak.

Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminde 9-16. sıralar arasındaki takımlar seri başı, 17-24. sıralar arasındaki takımlar ise seri başı olmayan olarak değerlendirilecek. Fenerbahçe, 19. sırada yer aldığı için seri başı olmayan takımlar arasında bulunuyor.

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?

Play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek. Çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı bu turda, seri başı olmayan takımlar ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Bu durumda Fenerbahçe, ilk maçı evinde oynama avantajına sahip olacak.

Avrupa Ligi play-off turu nedir, nasıl işler?

UEFA'nın 2024-25 sezonundan itibaren uygulamaya koyduğu yeni formata göre, Avrupa Ligi lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Her takım 8 farklı rakibe karşı 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maç oynuyor. Lig aşaması sonunda ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki 16 takım play-off turunda karşılaşıyor.

Play-off turunu geçen 8 takım, son 16 turuna yükselme hakkı kazanıyor. 25. ve daha düşük sırada kalan takımlar ise turnuvadan eleniyor ve Konferans Ligi'ne de düşme şansları bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi lig aşaması performansı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu performansla genel sıralamada 19. sırayı elde etti. Temsilcimiz, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda ilk 8'de yer alan güçlü takımlardan biriyle eşleşecek.