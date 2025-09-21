Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu tamamlandı. Yapılan oylamanın ardından Saadettin Saran, 257 oy farkla kulüp tarihinin 38. başkanı seçildi.

Genel Kurul iki gün sürdü

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulu dün Chobani Stadı’nda başladı. Divan Başkanlığı görevine Şekip Mosturoğlu seçildi. İlk gün yapılan oturumlarda faaliyet raporları görüşülürken, kongre üyeleri kürsüden konuşmalar gerçekleştirdi.

Oy kullanma işlemi tamamlandı

Seçimin ikinci gününde üyeler sandık başına gitti. Eski Kenan Evren Lisesi’nin bulunduğu alanda kurulan oy verme merkezinde kongre üyeleri saat 17.00’ye kadar oylarını kullandı.

257 oy farkla Saran kazandı

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından saat 18.30 itibarıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. Yapılan sayım sonucunda Saadettin Saran, rakibini 257 oy farkla geride bırakarak Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe’de yeni dönem

Saran’ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte Fenerbahçe’de yeni bir dönem başladı. Sarı-lacivertli camianın beklentisi, kulübün hem sportif başarı hem de ekonomik anlamda güçlenmesi yönünde.