Transfer piyasasında hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, savunmadaki önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde için sürpriz bir ilgiyle karşı karşıya. İtalya basınına yansıyan iddialara göre AS Roma, 24 yaşındaki Hollandalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Roma’nın planı netleşiyor

Roma’nın teknik ekibinin, çok yönlü savunma özellikleriyle dikkat çeken Oosterwolde’yi yakından takip ettiği belirtiliyor. Sol stoper ve sol bekte görev alabilen genç oyuncunun, Serie A ekibinin savunma rotasyonuna esneklik kazandıracağı düşünülüyor.

Sarı-lacivertlilerden takas hamlesi

Bu gelişmeyi fırsata çevirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin, transfer masasına iddialı bir öneriyle oturabileceği konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklara göre sarı-lacivertliler, Roma’nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk için Oosterwolde’yi takas formülüne dahil etmeyi planlıyor.

Dovbyk Fenerbahçe’nin radarında

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla 14 maçta 564 dakika sahada kaldı. Ukraynalı golcü, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Roma’nın yüksek bonservis yatırımı

Roma, Dovbyk’i 2024-2025 sezonu başında Girona’dan 30,5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Bu nedenle İtalyan kulübünün, olası bir takas görüşmesinde bonservis dengelerini dikkatle değerlendireceği ifade ediliyor.

Transfer masasının kaderi belirsiz

Taraflar arasında henüz resmi bir görüşme olmadığı belirtilirken, Oosterwolde–Dovbyk takasının transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olabileceği yorumları yapılıyor. Sürecin, kulüplerin mali planlaması ve teknik beklentilerine göre netlik kazanması bekleniyor.