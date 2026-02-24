Son Mühür- Futbola gönül verenler, önümüzdeki sezondan itibaren çok daha tempolu bir oyun görebilir.

Özellikle saha içindeki sakatlıklar nedeniyle düşen tempoyu hızlandırmak isteyen "Uluslararası Futbol Birliği Kurulu" IFAB, bu cumartesi günü gerçekleştireceği genel kurul öncesi bir dizi değişiklik için son hazırlıklarını tamamladı.

Neler değişecek?



IFAB, futbolun oyun kurallarında köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

En dikkat çekici değişiklik, sakatlık kuralının sertleşmesi olacak. Saha içinde sakatlık nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika boyunca oyuna dönemeyecek.

Aut ve taç atışlarından tıpkı basketbolda olduğu gibi beş saniye kuralı uygulanacak. Süre aşılırsa top doğrudan rakip takıma verilecek.

10 saniye kuralı geliyor...



Oyuncu değişikleri için de 10 saniye kuralının gelmesi bekleniyor. Oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda.

Zamanında çıkmazsa:

Yerine girecek oyuncu sahaya alınmayacak.

Takım, bir sonraki oyun durana kadar (ve bu en az 60 saniye sonra olmalı) 10 kişi oynamak zorunda kalacak.

Yapılacak olan değişikliklerden VAR sistemi de nasibini alacak.

Hatalı verilen ikinci sarı kartlar VAR tarafından incelenebilecek.

Korner vuruşlarında da VAR uygulaması devreye girebilecek.

