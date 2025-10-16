Başkan Sadettin Saran, dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Önce bana biraz şüpheyle yaklaştılar. ‘Bir aileyiz’ dedim. Bunu da her fırsatta hissettiriyorum. Yavaş yavaş onlar da inanmaya başladı. Aile içinde bir takım şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Bunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe için iyi olacağını düşündüğümüz için aldık bu kararı.”

Gazeteci Mehmet Demirkol, edindiği birkaç kaynağa dayandırarak Mert Hakan Yandaş’ın da kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğunu belirtti. Katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan’ı istememiş"

Sadettin Saran, dün düzenlenen basın toplantısında Mert Hakan Yandaş hakkında yöneltilen soruya şu şekilde cevap vermişti:

“Bu konuşmalar aile içinde kalsın dedim ama biraz onun dışına çıkayım. Mert Hakan’la konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda oyuncular da ona güveniyor ve seviyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Ben de öyle gözlemledim. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz, inşallah. Taraftarla didişmeyen, tamamıyla ağabeyliğe odaklanmış, sakatlığı da geçiyor. Daha pozitif ve daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Bu arada Çağlar’ı da kaptan yaptık. Sahada İrfan Can’ın yerine.”