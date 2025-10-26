Son Mühür- Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyon olduğu süreçte takımın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz'la bir bölüm Galatasaray taraftası arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında takım 3-0 öndeyken oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz bir grup taraftarın ıslıklı protestosuna hedef olmuştu.

Barış Alper Yılmaz'la ilgili kafalarda oluşan soru işaretlerine dikkat çeken gazeteci Kağan Dursun, başarılı sporcuyla Galatasaray kulübü arasında yaşananları özetledi.



Dursun Özbek akıllı adam...



"Başkan Dursun Özbek, Barış Alper süreci öncesi oyuncu cephesiyle toplantı gerçekleştirerek teklifin kafa karıştırmaması adına maaşında artış + bonus önerdi. Başkan akıllı adam, önden bunun önlemini almıştı.'' diyen Kağan Dursun,

''Başkan İsviçre'deyken Barış Alper cephesi Galatasaray tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. “35-40 teklif getir dediniz getirdik, gitme kal maaşına bonuslar ekleyelim dediniz, okey. 10 gündür hareket yok, bizim durumumuz ne olacak, transfer dönemi bitiyor” sorusu soruldu.



Siyah ekranlı mesaj...



Galatasaray cephesinden “ne zammı, size daha yeni zam yaptık, o zaman diğer yerlilere de yapmamız lazım” yanıtı gelince burda Barış Alper de kırıldı. O siyah ekran bu yüzden geldi.

“Bana sözleşme verin, beni Arabistan'a gönderin” gibisinden değil. Barış o storyi kırıldığından attı. Bu süreçte yalan haberler yapıldı. “Ben Sane maaşı isterim” en büyük yalan. Islıklanmaya sebebiyet veren haberlerden bir tanesi budur.'' mesajı verdi.



Çocuğa ne istiyorsa verin...



Barış Alper Yılmaz'ın siyah ekranlı mesajına göndermede bulunan Dursun,

''Siyah ekran olayı patladıktan sonra Başkan bundan haberdar olunca “Çocuğa ne istiyorsa verin” dedi.

Şu an insanlara görünen “Barış triplendi, 5M€ vermiyorsanız gidiyorum dedi, Arabistan'a kaçmak istedi, sonunda parayı aldı” ama bakın olayın gidişatına 12 Ağustos'ta söz verilmiş, 10 gün sonra görüşme yapılıyor.

Barış Alper Yılmaz ne kadar alıyor?

Barış'a zam da yapılmamıştı. Erden Timur döneminden 2M€ alıyordu. Şu an 3M€ yapıldı, bonuslarla 5M€'yu buluyor.

Tüm süreç size aktarılanla çok alakasız. Burada taraftar suçlu değil. Burada bu süreçte Barış'ı yalan yanlış hikayelerle taraftarın önüne atanlar suçlu." hatırlatmasında bulundu.