Fenerbahçe, Süper Lig’deki ara transfer döneminde 2 Ocak’tan itibaren kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. İlk hedef, Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı transfer etmek olsa da, sarı-lacivertlilerin forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth ile anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Deneyimli golcünün Fenerbahçe’ye katılması için görüşmeler hız kazanmış durumda.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile anlaşmaya yakın

Sabah gazetesinde yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Sörloth’u sezon başında 12 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı kabul etmişti. Fenerbahçe'nin, deneyimli futbolcu için Atletico Madrid ile bonservis konusunda yaptığı görüşmeler ise devam ediyor.

Sörloth’tan onay, Atletico Madrid ile pazarlık sürmekte

Sörloth, transferi için kendisinden yana herhangi bir engel olmadığını Fenerbahçe’ye iletti. Ancak, transferin gerçekleşebilmesi için Atletico Madrid ile anlaşmanın sağlanması gerektiğini belirtti. İspanyol kulübü, Sörloth’un bonservisi için 35 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe bu rakamı 30 milyon euro’ya indirmeyi hedefliyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar, transferin gerçekleşmesi için kritik bir aşamaya gelmiş durumda.

Sörloth’un kariyeri: Avrupa'nın büyük kulüplerinde tecrübe kazandı

Alexander Sörloth, kariyerinde birçok Avrupa kulübünde forma giydi. Trabzonspor formasıyla Süper Lig’deki başarılı performansıyla adını duyuran Sörloth, ayrıca Villarreal, Leipzig, Crystal Palace, Gent, Midtjylland, Groningen, Rosenborg ve Bodo/Glimt gibi kulüplerde de mücadele etti. Tecrübeli forvet, kariyerinde önemli başarılar elde etti ve Avrupa’nın büyük liglerinde tecrübe kazandı.

Atletico Madrid ile performansı

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 25 maçta sahaya çıkan Sörloth, 5 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan deneyimli golcü, sarı-lacivertli kulübün hücum hattına önemli bir güç katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin forvet hedefleri ve transfer stratejisi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Alexander Sörloth, bu hedef doğrultusunda öne çıkan isimlerden biri. Ancak, bonservis konusunda Atletico Madrid ile yapılan pazarlıklar, transferin hızlanmasını engelliyor. Fenerbahçe yönetimi, Sörloth’un yanı sıra başka forvet alternatiflerini de gündemde tutarak kadroda önemli bir güç artırmayı planlıyor.