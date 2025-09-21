Binlerce üyenin sabah saat 10.00 itibarıyla oy kullanmaya başladığı seçimlerde, Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Özgür Peker'in adının pusulada bulunmaması dikkat çekti. Peker'in adı resmi liste sunumunda yer almasına rağmen, basılı oy pusulalarına yansımadığı ortaya çıktı.

Üyeliği Kabul Edilmedi İddiası

Yaşanan bu durum, Özgür Peker'in oy kullanamadığı ve üyeliğinin Divan Kurulu tarafından kabul edilmediği iddialarını gündeme getirdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, bu durumun seçim sürecinin gidişatını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Acar Sertaç Komsuoğlu

Agah Ruşen Çetin

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hulusi Belgü

Ali Alper Alpoğlu

Cenk Öztanık Eren

Ali Dişli

Eyal Tarablus

Hüseyin Bozkurt Korkut

Nedim Keçeli

Mustafa Hakan Safi

Mustafa Kemal Danabaş

Özgür Özaktaç

Şanser Özyıldırım

Muzaffer Kerem Ersoy

Rifat Perahya

Selma Altay Rodopman