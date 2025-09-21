Binlerce üyenin sabah saat 10.00 itibarıyla oy kullanmaya başladığı seçimlerde, Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Özgür Peker'in adının pusulada bulunmaması dikkat çekti. Peker'in adı resmi liste sunumunda yer almasına rağmen, basılı oy pusulalarına yansımadığı ortaya çıktı.
Üyeliği Kabul Edilmedi İddiası
Yaşanan bu durum, Özgür Peker'in oy kullanamadığı ve üyeliğinin Divan Kurulu tarafından kabul edilmediği iddialarını gündeme getirdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, bu durumun seçim sürecinin gidişatını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle:
Acar Sertaç Komsuoğlu
Agah Ruşen Çetin
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık Eren
Ali Dişli
Eyal Tarablus
Hüseyin Bozkurt Korkut
Nedim Keçeli
Mustafa Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Özgür Özaktaç
Şanser Özyıldırım
Muzaffer Kerem Ersoy
Rifat Perahya
Selma Altay Rodopman