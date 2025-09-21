Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadele, yüksek tempoya ve kritik anlara sahne oldu.

Asensio’dan ilk gol, Kerem’den ilk asist

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan Marco Asensio, Fenerbahçe’yi öne geçiren golü kaydetti. Sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan İspanyol yıldız, bu golle siftah yaptı. Golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe kariyerinde ilk asistini hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa 10 kişi kaldı

Mücadelenin 45. dakikasında Kasımpaşalı oyuncu Cafu, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip savunma ağırlıklı bir oyun sergilemek zorunda kaldı.

Hajradinovic skoru belirledi

Kasımpaşa, ikinci yarıda geliştirdiği hızlı ataklardan birinde golü buldu. Haris Hajradinovic, 64. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve maç beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe üçüncü sıraya yerleşti

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 12’ye çıkararak ligde 3. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 5 puanla 12. basamakta haftayı tamamladı.