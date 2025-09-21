Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul tamamlandı. 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı seçildi.

Seçim sonuçları açıklandı

Ülker Stadyumu’nda yapılan genel kurulda üyeler yoğun katılım gösterdi. Saatler süren oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı ve resmi sonuçlar açıklandı. Sadettin Saran, aldığı 12 bin 325 oyla Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturdu.

Ali Koç’tan açıklama: “Adil bir seçim süreci oldu”

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan eski başkan Ali Koç, sürecin son derece adil geçtiğini vurguladı:

“Sevgili kongre üyelerimiz, Fenerbahçe’nin 38’inci başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun.”

“Artık kenetlenme zamanı”

Ali Koç, Fenerbahçe camiasına birlik mesajı da verdi:

“Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var, verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerin sonucu hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı.”