Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer tescil döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği 13 futbolcu için toplu imza töreni gerçekleştirdi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen organizasyonda yeni transferler, kulüple resmi sözleşmelere imza attı.
13 futbolcuyla imza töreni
Sakaryaspor yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala yoğun bir süreç geçirerek kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi. Stadyumda düzenlenen törende Melih Bostan, Sergio Pena, Fofana, Ruan, Owusu, Ismaila Sorro, Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Haydar Karataş, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Poyraz Efe Yıldırım ve Emrecan Terzi, kendilerini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.
İmza töreninin ardından yeni transferler Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verirken, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından teknik heyetin görev vermesi halinde futbolcuların ligin ilerleyen haftalarında sahaya çıkacağı bildirildi.