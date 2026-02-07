Son Mühür - Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde Kazımcan Karataş ile geçici olarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar RAMS Başakşehir’e kiraladı. Bu karar, Galatasaraylı taraftarlar arasında tepkiye neden oldu.

Genç oyuncu kiralandı

Galatasaray’dan yapılan hamleyle Kazımcan Karataş, sezonun kalan bölümünde RAMS Başakşehir forması giyecek. Genç oyuncunun kiralanması, transfer döneminin son gününde yaşanan ayrılıklar arasında yer aldı.

Performansıyla dikkat çekmişti

Kazımcan Karataş, Eren Elmalı’nın cezalı, Ismail Jakobs’un ise sakat olduğu dönemde forma şansı yakalamıştı. Bu süreçte görev aldığı karşılaşmalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken genç oyuncu, sahada genel olarak olumlu bir izlenim bıraktı.

Taraftarlar tepkili

Kazımcan Karataş’ın ayrılığı, Galatasaray taraftarları arasında rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada çok sayıda sarı-kırmızılı futbolsever, genç oyuncunun gönderilmesini “yanlış karar” olarak yorumlarken, mevcut kadro şartları dikkate alındığında bu ayrılığın gereksiz olduğu görüşü öne çıktı. Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.