Osman Günden / Son Mühür - Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’den Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

2. Yarıda yıkıldılar

Al Ittihad, lig maçında Al Nassr’a konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Al Nassr, ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 84. dakikada penaltıdan Sadio Mané ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel kaydetti. Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 49’a yükseltirken, Al Ittihad 34 puanda kaldı.

Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla çıktığı ilk maçta ilk 11’de yer aldı ve mücadeleyi 90 dakika tamamladı. Ancak yıldız futbolcu, karşılaşma boyunca hücum hattında beklenen katkıyı veremedi.

Hüsran dolu performans

Youssef En-Nesyri’nin Al Nassr karşısındaki performans tablosu şu şekilde:

Şut: 0 (İsabetli şut: 0)

Ceza sahasında topla buluşma: 0

Topla buluşma (toplam): 26

Pas: 6/9 isabet

Çalım: 1/4 başarılı

İkili mücadele: 4/13 kazanılan