Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda, Beşiktaş olağan divan kurulu başkanlık seçimi yapıldı. 5 adaydan oluşan seçimde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer isimleri aday olarak boy gösterdi. 1832 üyenin katıldığı ve 1828 oyun geçerli olduğu seçimin sonucunda Ahmet Ürkmezgil, 683 oy alarak Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı oldu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum!"

Seçim zaferinin ardından ilk açıklamasını yapan Ürkmezgil, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş’tır. Beşiktaş’ı kenetlemek için üzerimize düşeni yapacağız. El ele verdiğimizde eski günlerdeki gibi başarılı bir camia olacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

Ahmet Ürkmezgil'in listesi ise şu şekilde:

- Serdar Keskin

- Şenol Demirağ

- Rasim Kara

- Ateş Bayazıt

- Vedat Akgün

- Erdal Karacan

- Dilge Eraslan

- Levent Kulu