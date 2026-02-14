Son Mühür - Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi bugün saat 20.00’de başlayacak. Kritik mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çalarken, yardımcı hakemlik görevlerini Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cezası sona eren Edson Alvarez’i N’Golo Kante yerine ilk 11’de başlatmayı planlasa da Meksikalı oyuncunun ağrıları nedeniyle son antrenmana katılamaması kararın değişmesine yol açtı. Alvarez, sakatlığı bulunan Brown ile birlikte kafileye alınmazken, Tedesco’nun orta sahada Kante’ye görev vermesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan Levent Mercan ise Trabzon deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor cephesinde ise teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı devam eden Zubkov’un yerine farklı bir isme forma verecek. Bordo-mavililerde Folcarelli, Muçi ve Savic’in sarı kart sınırında bulunduğu, bu oyuncuların kart görmeleri halinde Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşeceği belirtildi.

Kritik maç geldi çattı

Süper Lig’de yenilgi yüzü görmeden yoluna devam eden Fenerbahçe, geride kalan 21 karşılaşmada 14 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 45 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri ise şöyle:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca