Son Mühür - Kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla “İmparator” lakabıyla anılan Fatih Terim, uzun süren sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozdu. Resmi hesaplarından “Hani derler ya, çok yakında” notuyla bir video yayımlayan Terim, paylaştığı görüntülerle yeni bir iş birliği ya da projeye dair mesaj verdi.

Terim'in yeni adresi neresi olacak?

Terim’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, futbolseverler deneyimli teknik adamın yeniden saha kenarına mı döneceği yoksa farklı bir projeyle mi gündeme geleceği konusunda çeşitli yorumlar yaptı. Son dönemde adı Avrupa ve Körfez ülkelerindeki bazı milli takımlarla anılan Terim’in kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı ise merak uyandırdı.