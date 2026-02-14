NBA All-Star hafta sonu 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Intuit Dome'da sahne alacak yıldız oyuncular, 75. yıl özel turnuvasında mücadele edecek. Alperen Şengün'ün kadroya dahil olması Türk basketbolseverler için ayrı bir heyecan kaynağı.

NBA All-Star 2026 yeni format nasıl olacak

Geleneksel Doğu-Batı karşılaşması bu yıl yerini dört takımlı mini turnuvaya bırakıyor. Rising Stars galibinin de dahil olduğu sistemde her takım birbirleriyle karşılaşacak. En başarılı iki ekip finale yükselecek ve şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Maçlar 12 dakikalık periyotlar halinde oynanacak. Kazanan takım NBA All-Star şampiyonu unvanını alacak.

NBA All-Star 2026 kadroları açıklandı

Team USA Stars (Genç yetenekler)

Detroit Pistons antrenörü J.B. Bickerstaff yönetimindeki kadro şu isimlerden oluşuyor: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson ve Tyrese Maxey.

Team USA Stripes (Tecrübeli yıldızlar)

San Antonio Spurs'tan Mitch Johnson'ın çalıştıracağı takımda şu oyuncular bulunuyor: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell ve Norman Powell. Stephen Curry sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı, yerine Brandon Ingram çağrıldı.

Team World (Uluslararası yıldızlar)

Toronto Raptors antrenörü Darko Rajakovic'in yöneteceği uluslararası kadro oldukça güçlü: Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama ve milli gururumuz Alperen Şengün. Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı sonrası Şengün kadroya dahil edildi.

Alperen Şengün All-Star kadrosunda

Houston Rockets'ın başarılı pivotu Alperen Şengün, kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Sakatlanan Gilgeous-Alexander'ın yerine Team World kadrosuna alınan Şengün, Türkiye'yi NBA All-Star'da temsil edecek tek isim olacak.

NBA All-Star 2026 saat kaçta hangi kanalda

All-Star maçları 15 Şubat Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde 17:00'de başlayacak. Türkiye saatiyle 16 Şubat Pazartesi gece yarısına denk gelen karşılaşmalar S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.

Tarih Saat (Türkiye) Kanal 16 Şubat 2026 00:00 S Sport Plus