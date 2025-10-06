Son Mühür - Fenerbahçe’nin Samsunspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönmesinin ardından eleştirilerin odağında bu kez ne teknik direktör Domenico Tedesco ne de başkan Ali Koç vardı; eleştiriler transfer politikasına yöneldi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, yaptığı sert değerlendirmelerde üç yeni transferi doğrudan hedef aldı.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neospor kanalındaki maç değerlendirmesinde Fenerbahçe’nin son dönemde gerçekleştirdiği transfer hamlelerini sert ifadelerle eleştirdi:

"Bu üç transferi aklım gerçekten almıyor. Archie Brown, John Duran ve Douglas Nene! Bu üç futbolcuya 50 milyon euro bonservis bedeli veriyorsun ve ortaya çıkan tablo ortada. Ali Koç döneminde bu transferlerin mutlaka araştırılması lazım. Eğer bu oyuncuları Devin Özbek aldıysa o da hesap vermeli,"

''Mutlaka araştırılmalı''