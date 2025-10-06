Son Mühür - Fenerbahçe’nin Samsunspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönmesinin ardından eleştirilerin odağında bu kez ne teknik direktör Domenico Tedesco ne de başkan Ali Koç vardı; eleştiriler transfer politikasına yöneldi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, yaptığı sert değerlendirmelerde üç yeni transferi doğrudan hedef aldı.
Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neospor kanalındaki maç değerlendirmesinde Fenerbahçe’nin son dönemde gerçekleştirdiği transfer hamlelerini sert ifadelerle eleştirdi:
"Bu üç transferi aklım gerçekten almıyor. Archie Brown, John Duran ve Douglas Nene! Bu üç futbolcuya 50 milyon euro bonservis bedeli veriyorsun ve ortaya çıkan tablo ortada. Ali Koç döneminde bu transferlerin mutlaka araştırılması lazım. Eğer bu oyuncuları Devin Özbek aldıysa o da hesap vermeli,"
''Mutlaka araştırılmalı''
Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, özellikle Brown, Duran ve Nene transferlerini “futbol mantığıyla açıklanamayacak tercihler” olarak tanımladı. Fenerbahçe’nin oyun kimliğini kaybettiğine dikkat çeken Çelikler, "Bu transferler ciddi şekilde incelenmeli, araştırılmalı," ifadelerini kullandı.
Beklentilerin altında kaldı
Jose Mourinho’nun ardından göreve gelen Domenico Tedesco, Süper Lig’de çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak beklentilerin gerisinde kaldı. Fenerbahçe, son haftalarda sergilediği temposuz oyunla eleştirilirken, hem hücum hattı hem de yapılan transferler tartışma yarattı. Hafta içinde Avrupa’da Nice’i 2-1 mağlup etmesine rağmen ligdeki istikrarsızlığını sürdüren sarı-lacivertliler, Samsunspor deplasmanında alınan beraberlik sonrası lider Galatasaray’ın 6 puan arkasında kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy’de Karagümrük ile karşılaşacak.