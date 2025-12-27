Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Glint Manisa Basket’i konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 93-79’luk skorla galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Üstün performans

Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynandı. Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki sertliğiyle farkı kademeli olarak açtı.

Fenerbahçe Beko’dan kritik galibiyet

Sahadan 93-79 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 11’inci galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, iç sahadaki etkili performansıyla da taraftarına güven verdi.

Manisa ekibi direnç gösterdi

Glint Manisa Basket, zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da güçlü rakibi karşısında istediği istikrarı yakalayamadı. Manisa temsilcisi bu sonuçla ligdeki 10’uncu mağlubiyetini aldı.

Haftanın öne çıkan sonucu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadele, Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk yarışındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Glint Manisa Basket ise önümüzdeki haftalarda çıkış arayışını sürdürmeyi hedefliyor.