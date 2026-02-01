Son Mühür- Sadece ABD'nin değil dünya ekonomilerinin de merakla beklediği ismin Kevin Warsh olduğu ortaya çıktı.

''Kevin'i uzun zamandır tanıyorum ve hiç şüphem yok ki tarihin en büyük Fed Başkanlarından biri, belki de en iyisi olacak'' sözleriyle Kevin Warsh'u Fed Başkanlığı için aday gösteren Trump'ın seçimi piyasaları beklenenden de hızlı hareketlendi.

Doların güçlendiği, son zamanlarda çok hızlı yükselen altın ve gümüş de ise dikkat çekici düşüşler geldiği görüldü.

Powell'a yönelik eleştirilerine dikkat...



55 yaşındaki Warsh daha önce de Fed'de görev almış bir isim.

Financial Times, 'Warsh'un son yıllarda Powell'ın para politikalarına yönelik eleştirel bir tutum sergilediğine dikkat çekerek,

Atama süreci, önceki yıllarda gündeme gelen ancak sonuçlanmayan başkanlık adaylığının ardından gerçekleşti. Piyasalarda, atamanın ardından ABD doları diğer para birimleri karşısında değer kazandı; altın ve gümüş fiyatları geriledi.

Yeni dönemde, veriye bağımlı karar alma yaklaşımı yerine kanaat temelli ekonomi anlayışının öne çıkması planlanıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Warsh, 'Bizim Kevin' çıktı...



Kevin Warsh'un AK Parti İzmir eski Milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan'a çok da uzak bir isim olmadığı ortaya çıktı.



''ABD Merkez Bankası Federal Reserve (Fed) başkanlığı için adı öne çıkan Kevin Warsh ile Eylül 2008 - Mart 2011 arasında, kendisi Fed Yönetim Kurulunda görev yaptığı dönemde G20 bünyesinde birlikte çalışmıştık'' hatırlatmasında bulunan Turhan,

''Küresel krizin finansal sistemin temellerini sarstığı ve Büyük Buhran’a benzer bir ekonomik çöküşten endişe edildiği zor günlerdi.

Özellikle uluslararası finansal mimarinin yeniden inşası ve risk yönetiminin geliştirilmesi konularında ciddi katkıları olmuştu.

Teknokrat yönü önde ama dar bir açıdan bakmayıp gerçekleri görebilen bir kişi olarak hatırlıyorum. USD ile ilgili korkuları giderecek yetkin bir yönetici olacağını düşünüyorum.

Kevin Warsh Fed başkanı oluyor…

Senatoda rahatlıkla onaylanır.

Dünya ekonomisi için olumlu'' mesajı verdi.