Fatoş Şimşek Göze, güzellik ve estetik sektörüyle tanınan, Sivas’ta güzellik uzmanı olarak çalışan bir isimdi. 39 yaşındaki Göze, Sivas-Erzincan karayolunda üç aracın karıştığı bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, hem Göze’nin ailesini hem de Sivaslıları ve sevenlerini büyük bir acıya boğdu.

Fatoş Şimşek Göze kimdir?

Güzellik ve estetik sektöründe tanınan Fatoş Şimşek Göze, Sivas’ta güzellik uzmanı olarak çalışıyordu. Şehirde hem mesleki anlamda hem de sosyal projelerde aktif bir rol oynuyordu. Özellikle MÜSİAD Sivas Şubesi Kadın Sektör Kurulu’nda başkanlık görevini üstlendi ve bu alanda birçok faaliyete imza attı. Sosyal medyada da paylaşımlar yapan Göze, @fatosimsekgoze adıyla yaklaşık 4 bin takipçiye sahipti.

Kazaya dair detaylarda, Göze’nin ani ölümü ardından AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy yaptığı duygusal açıklamada, Göze’nin sosyal çevresi tarafından gülen yüzüyle, içtenliğiyle ve iyi kalbiyle hep hatırlanacağını vurguladı. Milletvekili, başta ailesi olmak üzere sevenlerine de başsağlığı diledi.

Özel yaşamında Adem Göze ile evli olan Fatoş Şimşek Göze’nin iki oğlu bulunuyor. Göze’nin vefatı sosyal medyada ve şehirde geniş yer buldu; başta meslektaşları olmak üzere birçok kişi üzüntüsünü paylaştı. Fatoş Şimşek Göze'nin ani ölümü, güzellik sektörü ve Sivas kamuoyu için büyük bir kayıp olarak hafızalarda yer aldı.

Neden öldü?

Fatoş Şimşek Göze’nin ölümü, Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelen bir trafik kazası sonucu gerçekleşti. Üç aracın karıştığı bu kazada, Göze olay yerinde hayatını kaybetti. Bu ani kayıp hem ailesini hem de yakın çevresini derin bir üzüntüye sürükledi. Kazanın hemen ardından başta milletvekilleri ve meslektaşları olmak üzere birçok kişi sosyal medyada ve yerel basında taziye ve üzüntü mesajları paylaştı.